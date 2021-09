Foto do mutirão de tapa-buracos realizado nesta segunda-feira. - Divulgação

Publicado 07/09/2021 14:19

Rio - Um mutirão da Prefeitura do Rio nesta segunda-feira tapou 1.683 buracos em diversas áreas da cidade. Na ação foram produzidas 260,44 toneladas de massa asfáltica, numa área total de 3.376,89 metros quadrados de pavimentação, que foi recuperada.



Mais uma vez, a secretária de Conservação, Anna Laura Valente Secco, acompanhou de perto o trabalho das equipes. “Nossa força-tarefa envolveu todas as 25 gerências da Seconserva. Estamos muito satisfeitos com o resultado e posso garantir que faremos outros mutirões. Cada vez mais, as equipes estão atentas às demandas e trabalhando sem descanso, a fim de garantir que a população transite pelas ruas com mais segurança, sem sustos nem prejuízos”, afirma.



Aproveitando o trânsito mais tranquilo nas ruas por causa do feriado, as equipes puderam atuar com mais rapidez nas vias. Além disso, as usinas de asfalto do Caju e de Santa Cruz trabalharam produzindo a massa asfáltica transportada nos caminhões basculantes da Conservação até os pontos mapeados previamente, abrangendo todas as regiões da cidade.

Na primeira edição, em agosto, foram fechados cerca de mil buracos. Na maioria das vezes, o serviço atendeu a chamados abertos pela Central 1746; mas também pelas vistorias de manutenção realizadas pelos técnicos.