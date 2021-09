Manifestantes fazem ato contra governo Bolsonaro - Aline Cavalcante / Agência O DIA

Publicado 07/09/2021 09:55 | Atualizado 07/09/2021 11:19

Os manifestantes usam faixas e cartazes com frases de 'Fora governo de cloroquina', 'Fora governo da fome', 'Povo unido para derrotar Bolsonaro'. Rio - Com gritos de ordem de 'Fora Bolsonaro ', manifestantes se concentram neste feriado de 7 de setembro, na Rua Uruguaiana, na altura da Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. O protesto já reúne milhares de pessoas em um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro.Os manifestantes usam faixas e cartazes com frases de 'Fora governo de cloroquina', 'Fora governo da fome', 'Povo unido para derrotar Bolsonaro'.

O historiador Felipe do Pinho , 24, disse que é necessário ir às ruas protestar. "Temos que reivindicar nossos direitos, as pessoas estão morrendo nesta pandemia e isso é culpa desse governo. Tudo isso é absurdo. Temos que ir para as ruas lutar pela democracia".

Os participantes usam máscara, mas estão aglomerados no local da concentração.



A Polícia Militar e a Guarda Municipal acompanham a manifestação, além de agentes de trânsito da Prefeitura que organizam o trânsito no local. A pista lateral da Presidente Vargas foi interditada para o ato.

De acordo com o Centro de Operações (COR), a Rua Uruguaina está interditada entre a Rua Buenos Aires e a Avenida Presidente Vargas. Ainda segundo a COR, a Avenida Presidente Vargas está com a pista lateral interditada, na altura do Detran-RJ até o acesso à Avenida Rio Branco, no sentido Candelária. O trânsito é intenso na região.