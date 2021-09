Douglas de Carvalho Cruz, de 32 anos, era lotado no batalhão de Niterói - Reprodução redes sociais

Publicado 08/09/2021 08:31 | Atualizado 08/09/2021 10:58

Rio - Um policial militar de folga foi morto a tiros na noite de terça-feira (7), na comunidade do Jacaré, em Piratininga, bairro de Niterói. Douglas de Carvalho Cruz, de 32 anos, era lotado no 12º BPM (Niterói). Ele chegou a ser levado para o Hospital Estadual Mário Monteiro, mas não resistiu. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) investiga.

O caso aconteceu por volta das 21h, na Estrada Frei Orlando, no Jacaré, região dominada pelo tráfico de drogas. A Polícia Militar foi acionada após relatos de disparos. No local, as equipes encontraram Douglas Cruz caído. Vídeos gravados por moradores mostram a tentativa de resgate do cabo, que foi encaminhado em uma viatura ao hospital, mas morreu no caminho.

Douglas ingressou na corporação em 2014. A Polícia Militar está prestando apoio à família. Ainda não há confirmação de horário e local do sepultamento do militar.

Policial Morto ainda pouco, no Jacaré em piratinga, Niterói. pic.twitter.com/w1xyllaoSm — CPX DA PENHA & CPX DO ALEMÃO OFC (@PenhaCpx) September 8, 2021

Região Oceânica de Niterói



PM lotado no 12° BPM é baleado em Piratininga, ele estava de folga. Ele foi socorrido pelos policiais militares do batalhão de Niterói. pic.twitter.com/Qng0N4FEX6 — São Gonçalo VaiMudar (@SG_vai_mudar) September 8, 2021