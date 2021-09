Débora da Conceição chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A irmã segue internada em estado grave - Reprodução

Publicado 08/09/2021 09:38

Rio - A adolescente de 16 anos baleada pelo cunhado, Patrick Jorge Assis, de 19, durante uma briga, no baile funk do Complexo da Maré, no último domingo, permanece internada em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte do Rio. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) na manhã desta quarta-feira. A irmã da jovem, Débora Adelino da Conceição, de 20 anos, namorada do atirador foi baleada na cabeça e morreu