Polícia prende dois criminosos e apreende dois adolescentes após roubo de carro em ItaboraíDivulgação

Publicado 08/09/2021 08:51

Rio - Policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) prenderam dois criminosos e apreenderam dois adolescentes neste domingo, na Rodovia RJ-104, no bairro Marambaia, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. Segundo a corporação, o grupo havia roubado um veículo na mesma região.

De acordo com a PM, equipes do BPRv estavam em patrulhamento na RJ-104 quando deram ordem de parada a um veículo trafegando na altura do bairro Marambaia, em Itaboraí. A ordem foi desrespeitada e os criminosos iniciaram uma fuga. Os policiais iniciaram cerco na via e conseguiram alcançar o carro.

Dois criminosos foram detidos e dois adolescentes foram apreendidos, também houve apreensão de um revólver calibre 32, um sacolé de maconha, dinheiro em espécie e um aparelho celular. O carro era roubado e foi recuperado.

A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves).