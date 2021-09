Cerca de 96% de todas as hospitalizações no município de São Gonçalo foram provocadas por pacientes não vacinados de janeiro até o final de agosto de 2021. - Foto: reprodução internet

Publicado 08/09/2021 19:24

Rio - Uma filtragem feita pelonos dados abertos do sistema federal Sivep-Gripe do SUS indicam mais uma confirmação de que as vacinas contra a covid-19 protegem a população contra óbitos, hospitalizações e casos graves da doença. No mês de agosto, das 4.353 pessoas que foram hospitalizadas com problemas relacionados à síndrome gripal e síndrome gripal aguda grave (SRAG) em todo o Estado do Rio, apenas 1.468 pessoas informaram terem sido vacinadas com a primeira ou segunda dose da covid-19. Isso significa que 66% de todos os que deram entrada nos hospitais fluminenses não confirmaram se receberam a vacina e podem não ter se imunizado.Se forem considerados todos os 4.353 fluminenses hospitalizados registrados no sistema Sivep-Gripe, apenas 903 informaram ter tomado duas doses da vacina. O número equivale a 20% do total de pessoas que tiveram problemas respiratórios e podem ter precisado de internação médica.A filtragem dos dados brutos possuem uma margem relativa de imprecisão e erro, mas a mesma lógica que indica o poder de proteção da vacina se repete quando a análise é feita em outros municípios fluminenses. De todos que foram procurados, apenas São Gonçalo disponibilizou informações internas para a reportagem. Os indicadores medidos pela prefeitura local mostram que 2.640 pessoas foram internadas entre janeiro e agosto deste ano. Deste total, 2.529 pacientes não tomaram qualquer tipo de imunizante contra a covid-19. Os números surpreendem e mostram que 96% de todas as hospitalizações do município foram provocadas por gonçalenses não vacinados.Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, 1.650 pessoas morreram por covid-19 desde janeiro até o final de agosto deste ano. Desse total, 1.436 pacientes (equivalente a 87%) não tomaram nenhuma vacina contra a covid-19. A contagem do município mostra que 214 não resistiram mesmo tomando a primeira dose e outros 65 com as duas doses. Em nota, o município esclareceu que todos os completamente imunizados eram idosos e tinham algum tipo de comorbidade. A idade média de óbitos de pessoas que não relataram ter tomado qualquer tipo de vacina é de 64 anos.No município do Rio de Janeiro, a filtragem de dados indicou que 59,5% dos cariocas que deram entrada nos hospitais com sintomas respiratórios, especificamente do mês de agosto, não informaram ter tomado nenhum tipo de vacina contra a covid-19. Os dados do Sivep-Gripe mostram que 2.566 cariocas foram hospitalizados na cidade, e que 1.039 destes receberam uma ou duas doses da vacina. Entre os pacientes que confirmaram ter tomado duas doses, indicando inclusive a data da vacinação, apenas 698 de 2.566 (equivalente a 27%) foram parar no hospital com sintomas respiratórios.Em Niterói, cerca de 79,6% de todos os moradores que precisaram procurar os hospitais no mês de agosto com sintomas respiratórios não informaram ter recebido nenhuma vacina contra a covid-19. De um total de 295 pessoas, apenas 60 que precisaram de atendimento médico receberam uma ou duas doses da vacina. Só 14 pacientes vacinados confirmaram ter tomado as duas doses, indicando a data de imunização.A taxa de ocupação dos leitos de UTI e enfermarias dos hospitais no Estado do Rio tem indicado registros de estabilidade nas duas últimas semanas, após um forte aumento provocado pela variante Delta, e se encontra em 67% de acordo com o painel de monitoramento estadual. Na capital, o índice é de 84%.