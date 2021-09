Centro de Distribuição em Realengo, na Zona Oeste, é assaltado - Google Maps

Centro de Distribuição em Realengo, na Zona Oeste, é assaltadoGoogle Maps

Publicado 08/09/2021 19:09 | Atualizado 08/09/2021 19:14

Rio - Os Correios acionaram a Polícia Federal para verificar um assalto que ocorreu no Centro de Distribuição dos Correios de Realengo, na Zona Oeste do Rio, no último sábado (4). Criminosos invadiram a agência armados, renderam os carteiros e levaram algumas mercadorias. A empresa disse estar colaborando com o trabalho de investigação e por se tratar de assunto relacionado à segurança, os Correios não irão divulgar informações detalhadas sobre o andamento do caso. Também não foi informado a quantidade de mercadorias roubadas.



De acordo com os Correios, a unidade será reaberta nos próximos dias, sem uma data certa de retorno. Um aviso, que teria sido colocado na entrada do Centro de Distribuição, diz que as atividades da unidade vão retornar na próxima quinta-feira (9). Na manhã desta quarta-feira, funcionários aguardavam a chegada dos agentes no CDD. Já os clientes estavam sendo avisados sobre o ocorrido.



BANDIDOS ROUBAM AGÊNCIA DOS CORREIOS DE REALENGO



Segundo informações de funcionários, o correios de Realengo foi roubado na madrugada desta quarta-feira (08). Estão aguardando a polícia federal para fazer averiguação do que foi levado, iniciar perícia e investigação. pic.twitter.com/37gizJ3EKR — Padre Miguel News (@PadreMiguelNews) September 8, 2021

De acordo com Heitor Fernandes, dirigente da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios (FENTECT), em caso de sinistros como este, a empresa indeniza o remetente. "Até o momento da entrega, a reclamação cabe ao cliente que contratou o serviço da entrega, ou seja, o remetente", explica.

Procurada, a Polícia Federal ainda falou sobre o caso.