Caminhoneiros fazem paralização em apoio a BolsonaroFoto: Reprodução / Redes sociais

Publicado 08/09/2021 19:05

Rio - Caminhoneiros ocupam as rodovias BR-101, na altura de Campos dos Goytacazes, e a BR-116, na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense, em manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Nas redes sociais, circulam vídeos de caminhoneiros que aderiram à paralisação nas rodovias federais.

Seropedica Rj manifestação e paralização dos caminhoneiros pic.twitter.com/80LAd9D0jO — ANGELICA bolsonaro (@angelicaguilhe4) September 8, 2021 Em um dos vídeos, um caminhoneiros aparecem organizando a movimentação dos veículos. "Aí, galera, vamos repetir a dose de 2018. Vamos embora! É, Campos, hein? Hoje nós não vamos afrouxar, não", prometeu o manifestante, que fez referência à greve de dez dias dos caminhoneiros, em 2018. Em um dos vídeos, um caminhoneiros aparecem organizando a movimentação dos veículos. "Aí, galera, vamos repetir a dose de 2018. Vamos embora! É, Campos, hein? Hoje nós não vamos afrouxar, não", prometeu o manifestante, que fez referência à greve de dez dias dos caminhoneiros, em 2018.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanha as movimentações dos caminhoneiros, que pretendem ficar parados no local até esta quinta-feira. De acordo com a PRF, há 40 manifestantes na BR-116, sentido Rio, e 30 na BR-101. Em Seropédica, há caminhões estacionados na via lateral, em um espaço de 1,5 quilômetro, e não prejudicam o trânsito. Já em Campos, os caminhoneiros ameaçam fechar a via.

Uma viatura da PRF foi até o local do protesto, em Seropédica. Policiais do 24º BPM (Queimados) acompanham a manifestação dos caminhoneiros. Até o momento, não houve ocorrências.

A reportagem tentou contato com o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas e Logística do Rio de Janeiro (Sindicarga), mas ainda não obteve retorno.