Sede da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) - Julia Passos/Divulgação Alerj

Publicado 08/09/2021 17:43

Rio - A Assembleia Legislativa do Rio fará reunião com representantes de concessionárias, Disque Denúncia e das polícias Civil e Militar para propor ajuda no combate ao furto de cabos e fios. Marcado para o próximo dia 16, o encontro foi decidido, nesta quarta-feira, durante reunião na sede do Legislativo.

Proposta feita pelo deputado Átila Nunes (DEM) ao presidente da Alerj, André Ceciliano, prevê campanhas publicitárias para alertar sobre o crime e para oferecer recompensa financeira para quem forneça informações sobre autores.

"Vamos propor que o Disque Denúncia seja o canal usado, em razão do seu êxito comprovado. Quem denunciar tem garantido o sigilo, como já acontece desde a implantação do serviço. As recompensas serão dadas desde que haja flagrante do ato, ou seja, no furto ou comercialização dos equipamentos. O objetivo é incentivar a população a denunciar esses casos para que o morador do Rio de Janeiro não sofra mais com interrupção dos trens e dos serviços essenciais como energia elétrica, por exemplo", disse o deputado.



O parlamentar ainda reforçou a importância do apoio das concessionárias, seja na fixação de cartazes, seja na participação dos custos de veiculação de propaganda nos jornais, emissoras de Rádio e TV. "O ideal é que seja criado um fundo com a participação de todos, inclusive do Poder Executivo", defendeu o parlamentar.



Os cartazes trarão pedidos de ajuda da população na identificação dos responsáveis pelos furtos de cabos e fios.