Cerca de 1,1 mil presos recebem segunda dose da vacina nesta quartaFoto: Divulgação / Seap

Publicado 08/09/2021 17:09 | Atualizado 08/09/2021 17:17

Rio - Cerca de 1,1 mil presos da Cadeia Pública Paulo Roberto Rocha, no Complexo de Gericinó, foram vacinados com a segunda dose 19 nesta quarta-feira. A ação já garantiu a imunização contra a covid-19, com duas doses, de duas mil mulheres da Penitenciária Talavera Bruce, do Instituto Penal Oscar Stevenson, do Instituto Penal Santo Expedito e da Unidade Materno Infantil.

Na sexta-feira, apenados do presídio Jonas Lopes Carvalho também em Bangu, poderão receber a segunda dose da vacina. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) estima que todos os internos serão imunizados até o início de outubro.

Até o momento, 616 internos testaram positivo e 25 vieram a óbito. O número de contaminados equivale a menos de 2% da população carcerária, que chega a 43 mil presos. "A vacina contra a Covid-19 é um direito dos acautelados e está no Programa Nacional de Imunização. Apesar dos baixos índices de contaminação no sistema prisional, o apoio dos órgãos de Saúde foram fundamentais para iniciarmos a aplicação da segunda dose e completar a imunização dos cerca de 43 mil internos", afirmou o secretário de Administração Penitenciária, Fernando Veloso.