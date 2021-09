Alerj - Divulgação

Publicado 08/09/2021 15:06 | Atualizado 08/09/2021 15:08

Rio - O combate aos furtos de cabos e fios no estado que impactou no serviço de trens da Supervia pode receber apoio da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). O deputado Átila Nunes(MDB) irá propor, nesta quarta-feira, ao presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano, a intervenção do parlamento fluminense nas ações contra o crime que se agravou nas últimas semanas.

"É inadiável a intervenção dos poderes Legislativo e Executivo para impedir que a população continue tendo prejuízos com a escalada dos furtos de cabos e equipamentos das concessionárias de serviço público, nos meios de transporte, em especial", disse o parlamentar.

Segundo o parlamentar, a proposta envolve a veiculação de campanhas publicitárias dos poderes Legislativos e Executivos alertando para o crime e oferecendo recompensa financeira para pessoas que fornçam informações que levem à prisão dos envolvidos.

O caminho para divulgação será o Disque Denúncia e as recompensas serão dadas desde que haja flagrante do ato, ou seja, no furto ou comercialização dos equipamentos. A campanha irá trazer no espaço onde estaria a foto de um procurado uma mensagem pedindo ajuda da população.

"Milhares de pessoas ficam impedidas de viajar nos trens e outras milhares ficam privadas de internet, TV a cabo e até energia elétrica, causando transtorno incalculável. É indispensável o apoio das concessionárias, seja na fixação de cartazes, seja na participação dos custos de veiculação de propaganda nos jornais, emissoras de Rádio e TV. O ideal é que seja criado um fundo com a participação de todos, inclusive do Poder Executivo", defende o parlamentar.