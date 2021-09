Ao longo dos anos, a PRF vem trabalhando e se modernizando no que diz respeito a promover a segurança viária e prevenir acidentes. - Divulgação/PRF

Ao longo dos anos, a PRF vem trabalhando e se modernizando no que diz respeito a promover a segurança viária e prevenir acidentes.Divulgação/PRF

Publicado 08/09/2021 14:46 | Atualizado 08/09/2021 14:50

Rio - Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante esse feriadão causou a redução de 36% de vítimas fatais por acidentes de trânsito nas rodovias do Estado do Rio. Além disso, houve também uma diminuição de 6% nos acidentes graves nos dias de recesso. De acordo com a corporação, as quedas percentuais podem ser consideradas um indicativo positivo quando comparadas com as do feriado da independência de 2020.

Ao todo, os policiais fiscalizaram 60% a mais de veículos neste ano e alcançaram 347 pessoas com ações educativas para o trânsito. Ano passado esse número foi de 52 pessoas.



De acordo com dados levantado pela PRF, os motoristas prestaram mais a atenção no uso do capacete e do cinto de segurança nesse ano, fato comprovado pela redução dessas infrações de 18% e 5% respectivamente. No entanto, houve um aumento de 100% nas autuações feitas pela falta do uso da cadeirinha.

Ainda com relação ao crescimento de infrações, a PRF autuou 43% a mais de motoristas por alcoolemia, 50% a mais por uso de celular enquanto dirige e 25% a mais por ultrapassagem proibida em faixa dupla.