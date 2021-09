A professora Joana de História faleceu nesta última segunda-feira. - Divulgação

Publicado 08/09/2021 13:52

Rio - Uma professora da rede estadual de ensino que se recusou a tomar a vacina morreu em decorrência da covid-19 na última segunda-feira, no município de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. No início da adoção do sistema de ensino híbrido nas escolas da cidade, ela assinou um termo de responsabilidade por se negar a receber o imunizante.

A professora Joana dava aulas de História e trabalhava na Colégio Estadual Doutor Syvio Bastos Tavares, no bairro Parque Rosário, Zona Central de Campos.

No município, o sistema de ensino híbrido só foi permitido após o Sindicato dos Professores da cidade exigir a vacinação de todos o profissionais da educação. O pedido foi atendido e a classe foi imunizada com a vacina Jassen, que tem dose única, para acelerar a volta dos educadores para as salas de aula da cidade.

De acordo com a presidente do Sepe (Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação) de Campos, Odisséia Carvalho, a organização lutou para que toda a categoria fosse vacinada.

"É humanamente impossível acreditarmos que os profissionais da educação, tendo a oportunidade de se vacinar, não estejam se vacinando. Nós tivemos um caso de uma professora no município de Campos que teve chance, mas se negou a vacinar e infelizmente veio a falece", lamentou a presidente.

Além dos professores, todos os outros profissionais que trabalham nas escolas da cidade também receberam a vacina.