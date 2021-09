Fotos da retirada das árvores de área de mata da Tijuca - Marcos Porto/Agência O DIA

Publicado 08/09/2021

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural da Capital, instaurou um inquérito civil para apurar a remoção de 340 árvores e sondagens no solo, para a construção de um condomínio. De acordo com o órgão, a realização da obra acontece em uma área tombada pertencente ao Colégio Batista Shepard, na Tijuca, com riscos de impacto ambiental relevante.



O MP instaurou o inquérito em setembro de 2020, com base em notícias recebidas pela Ouvidoria/MPRJ de suposta remoção de árvores e sondagens no solo. Foi solicitado informações aos órgãos públicos municiais e ainda é aguardado o posicionamento da Secretaria municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro. "Foram recebidas inúmeras ouvidorias que serão analisadas e novas informações juntadas ao inquérito", disse em nota o MP.

Protesto feito por moradores da Tijuca contra a retirada de árvores de área de mata Marcos Porto/Agência O DIA

De acordo com um morador da região, a construção teria começado há 4 dias e operários estariam arrancando diversas espécies de árvores nativas e desabrigando animais como tatus, macacos, papagaios e maritacas que viviam há 10 anos no local.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade afirmou que "os critérios técnicos usados para concessão de licença seguem a legislação vigente" e que acompanha todos os processos no pós-licença. "Cabe ao empreendedor cumprir as 32 condicionantes para que consiga o 'habite-se' (início da utilização efetiva de construções). A licença é condicionada a obrigações como o manejo de fauna e o plantio de 2.805 árvores", completou a secretaria em nota.

Em nota, o Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário informou que adquiriu o terreno da Associação Evangélica Denominada Batista no Rio de Janeiro e que em 2019 começou a desenvolver o projeto do empreendimento, licenciado pelos órgãos competentes em 2021.

Segundo o sócio-administrador e engenheiro florestal da Biovert, Marcelo Carvalho, a empresa foi autorizada a tirar 340 árvores do local, mas em contrapartida deverá fazer o plantio de 2.805 mudas. "Com o inventário de fauna e flora, das 420 árvores eles [a Prefeitura do Rio] autorizaram a retirada de 340, exigiram que uma permanecesse, 18 fossem remanejadas para o mesmo local, 15 já estavam mortas. Quando formos fazer o plantio dessas 2805 serão todas do bioma Mata Atlântica, uma grande parte na área e o saldo vai todo para o Parque Nacional da Tijuca", esclareceu Carvalho.