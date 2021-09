Incêndio atinge loja em São Gonçalo - Foto: Reprodução / Redes sociais

Publicado 08/09/2021 21:44

Rio - Um incêndio atingiu, na tarde desta quarta-feira, uma loja de bolos em São Gonçalo. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h10 para controlar as chamas. Ninguém ficou ferido pelas chamas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do Columbandê foi acionado para apagar o incêndio, que aconteceu na Estrada do Pacheco, sem número, no bairro Pacheco. Os militares conseguiram apagar o fogo por volta das 13h24. Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio.