Douglas foi preso nesta quarta-feira na Zona Norte - Disque Denúncia / Divulgação

Publicado 08/09/2021 14:25 | Atualizado 08/09/2021 14:27

Rio - A Polícia Militar prendeu, na tarde desta quarta-feira, na Rua Gomes Lopes, em Santa Teresa, Região Central do Rio, um homem identificado como Douglas de Moraes Lisboa, o Siri dos Prazeres, de 21 anos. De acordo com informações do Disque-Denúncia, o criminoso é apontado por ter praticado diversos roubos no bairro da Tijuca, Zona Norte da cidade.

Ainda segundo a PM, Douglas era considerado foragido da Justiça e estava sendo monitorado desde o ano passado, após um assalto no restaurante Tenkara Sushi Louge. Contra ele já havia dois mandados de prisão, um deles, inclusive, por tráfico de drogas.

O criminoso foi encaminhado para a 7ª DP (Santa Teresa), onde responderá pelos crimes.