Geral - Explosao na fabrica das pastilhas Valdas atinge predio vizinho e deixa feridos, na Gardenia Azul, zona oeste do Rio.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 08/09/2021 12:52

Rio - Quatro dos 20 apartamentos atingidos após a explosão de uma caldeira na fábrica de pastilhas Valda seguem fechados para limpeza. Os imóveis ficam no condomínio Cores da Mata, lado do local onde ocorreu o acidente, na Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o que causou o estrago foi ar quente da explosão que destruiu portas, janelas e eletrodomésticos dentro das residências.

A diarista Luzia de Sena Matos diz que estava bem ao lado da janela no momento da explosão e que ao sair do apartamento, os corredores do condomínio estavam cheios com os vizinhos feridos e assustados. “Eu tinha acabado de chegar em casa e estava no telefone com minha irmã. Do nada, eu escutei uma grande explosão. Eu estava bem ao lado da janela então larguei o telefone e meu filho me puxou […] os meus vizinhos estavam com rosto com estilhaços, minha vizinha também estava passando mal e muita gente no andar de baixo [...] eu só fiquei muito em choque. Foi muito desesperador”, disse. A diarista Luzia de Sena Matos diz que estava bem ao lado da janela no momento da explosão e que ao sair do apartamento, os corredores do condomínio estavam cheios com os vizinhos feridos e assustados. “Eu tinha acabado de chegar em casa e estava no telefone com minha irmã. Do nada, eu escutei uma grande explosão. Eu estava bem ao lado da janela então larguei o telefone e meu filho me puxou […] os meus vizinhos estavam com rosto com estilhaços, minha vizinha também estava passando mal e muita gente no andar de baixo [...] eu só fiquei muito em choque. Foi muito desesperador”, disse.

Apesar de ter voltado para casa, a diarista diz que sente medo de que uma nova explosão ocorra novamente. “Eles ofereceram hotel, mas eu preferi ficar em casa porque meu quarto não foi afetado, mas não quero ficar mais de tanto trauma que eu tive porque parece que vai acontecer novamente”, desabafou.

Luiz Sérgio Soares de Lira teve o interior de seu apartamento destruído. Ele diz que foi um grande susto, mas que já está em um hotel e aguarda pela resolução dos prejuízos em sua residência. “Foi um jato de ar destruindo tudo. Destruiu as portas,danificou sala, a cozinha, o apartamento todo. Foi praticamente perda total, mas o presidente da fábrica já entrou em contato comigo, falou que ia me indenizar, me alojou no hotel, agora é aguardar o que vai ser feito”, explicou o morador.

Luan Nunes é conselheiro no condomínio e diz que alguns moradores perderam grande parte dos seus pertences, mas que o prejuízo será pago pelo dono da fábrica. “Algumas pessoas foram mais prejudicadas, em torno de quatro famílias tiveram o apartamento completamente danificado por conta da explosão. Eles foram levados a um hotel aqui na Barra da Tijuca e estão hospedados lá até agora”, explicou.

Ele diz que a empresa já fez contato com os moradores para avaliar o estrago. A Defesa Civil e a subprefeitura de Jacarepaguá também estiveram na região. “Tem um senhor que perdeu tudo dentro da casa dele foi bem triste, trágico, mas a empresa está se responsabilizando”, explica Luan.

Segundo Luan, em um primeiro momento, a assistência social esteve no local e levaria os moradores com apartamentos mais afetados para abrigos, mas a empresa interviu e de decidiu aloca-los em um hotel. Ao todo, estima-se que 120 pessoas morem nos 20 apartamentos atingidos. A Defesa Civil informou que a estrutura não foi danificada, mas as famílias dos quatro apartamento ainda não retornaram para os imóveis.

Confira a nota da Defesa Civil

A Defesa Civil Municipal foi acionada no final da tarde desta terça-feira, dia 7, para vistoria na Avenida Canal do Anil, altura do número 1057, na Gardênia Azul, Zona Oeste, após explosão ocorrida no setor de caldeira de uma fábrica de pastilhas. O deslocamento de ar causou alguns danos (como janelas, grades e eletrodomésticos quebrados) em cerca de 20 apartamentos do bloco 2 do Condomínio Cores da Mata, que fica ao lado da fábrica, mas sem causar comprometimento estrutural, de acordo com os técnicos. Não foram feitas interdições no condomínio e os apartamentos já foram liberados para os moradores. O setor de caldeira da fábrica foi interditado.