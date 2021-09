Estrago após explosão em caldeira - Reprodução/TV Globo

Publicado 08/09/2021 08:48 | Atualizado 08/09/2021 09:56

Rio - Beatriz Andrade assistia um filme quando uma das caldeiras da fábrica Valda, na Gardênia Azul, explodiu na tarde deste domingo , estremecendo seu apartamento, vizinho ao local. A moradora diz que chegou a levantar com o susto, mas foi arremessada pelo deslocamento de ar que atingiu os imóveis. "De repente um barulho muito alto, uma explosão tão grande que eu só vi poeira e quando eu levantei do susto, eu fui jogada para fora", disse em entrevista à TV Globo.

Em um dos imóveis, a porta e as janelas dos cômodos foram arrancadas. Segundo relatos dos moradores, uma grande nuvem de poeira atingiu o condomínio com a explosão. "A gente achou até que fosse um avião caindo porque foi um vulto, uma coisa assim muito forte mesmo. A gente desceu correndo. Eu desci descalça, de pijama", explicou a moradora do condomínio Kelly Couto, para a TV.

Segundo a subrefeitura de Jacarepaguá, quatro famílias decidiram não retornar aos imóveis por conta da destruição mais severa, com escombros nos locais. Esses moradores foram alocados em um hotel pago pelo proprietário da fábrica que também se comprometeu a pagar pelos prejuízos causados pela explosão. Ao todo, vinte apartamentos foram afetados.

A subprefeita Talita Galhardo disse que a Defesa Civil Municipal foi acionada para vistoria após explosão ocorrida no setor de caldeira. O deslocamento de ar causou alguns danos (como janelas, grades e eletrodomésticos quebrados) em cerca de 20 apartamentos do bloco 2 do Condomínio Cores da Mata, que fica ao lado da fábrica, mas sem causar comprometimento estrutural, de acordo com os técnicos. Não foram feitas interdições no condomínio e os apartamentos já foram liberados para os moradores. O setor de caldeira da fábrica foi interditado.

Na tarde desta terça (07), a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 32ªDp (Taquara) e a unidade faria perícia no local para entender o que provocou o acidente.