Câmeras serão utilizadas em fardas e viaturas de policiais militares e civis - Divulgação/PM

Publicado 08/09/2021 13:51

Rio - O governo do Rio publicou o edital para implantação das câmeras operacionais portáteis para órgãos de segurança e fiscalização em todo o território fluminense. A medida foi publicada na manhã desta quarta-feira (8) no Diário Oficial e a previsão é que o lançamento da licitação aconteça no dia 21 de setembro. A compra do material será dividida em duas fases. Na primeira, as unidades serão destinadas a policiais militares e civis, agentes do programa Segurança Presente e Lei Seca, fiscais da Fazenda, Detran, Inea, Detro e da Casa Civil; na última etapa, servidores no Procon, Ipem e Departamento de Recursos Minerais também serão obrigados a utilizar o equipamento.

De acordo com o governo estadual, a medida busca dar mais transparência e segurança para os agentes e para a população. A licitação vai acontecer na modalidade de pregão eletrônico e será coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil, levando em conta o menor preço unitário por câmera.

De acordo com o governador Cláudio Castro, a medida será importante para a melhoria da segurança no estado. “É uma importante medida para a nossa segurança. Tenho um compromisso de avançar com as câmeras para policiais e outros agentes que zelam pela população. Continuo com foco na segurança por meio de tecnologias e esse é mais um passo nesse sentido”, afirmou.

O secretário da Casa Civil, Nicola Miccione, disse estar otimista e mencionou que a instalação do material deve acontecer brevemente. “Todas as etapas legais estão sendo cumpridas e estamos otimistas para que em breve essas câmeras sejam uma realidade no dia a dia das forças de segurança do Estado”, afirmou.

No último sábado (4), o Governo do Estado realizou uma audiência pública para apresentar as especificações da licitação e representantes de sete empresas interessadas em participar compareceram. No encontro, eles tiraram dúvidas e deram sugestões sobre o processo.

A instalação de câmeras portáteis nos uniformes dos agentes civis e militares dos órgãos de segurança pública e fiscalização foi estabelecida por decreto do governador Cláudio Castro e faz parte do projeto de transparência do Governo do Estado.

Segundo o governo, a medida busca proteger os servidores em casos de falsas acusações. O uso do equipamento vai aumentar a transparência e a fiscalização das ações policiais. As imagens geradas em função de ocorrências poderão ficar armazenadas até o período de um ano.