Gabriel Botelho Ramos, o Gordão, foi preso por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis - Divulgação

Publicado 08/09/2021 12:21

Rio - A prisão do traficante Gabriel Botelho Ramos, o 'Gordão', revelou uma conexão entre traficantes do Jacaré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, com comunidades na Região dos Lagos. Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), localizaram o criminoso nesta quarta-feira (8) após sair da comunidade carioca com carga de drogas.

Segundo a polícia, a droga apreendida com ele gera um prejuízo de aproximadamente R$ 220 mil para a principal facção criminosa do Rio.

Gordão já era monitorado pelo núcleo de inteligência da especializada. Na manhã desta quarta, a polícia identificou que o veículo usado por ele passava nas imediações de Benfica. Uma equipe da DRFA tentou abordar o veículo, mas o traficante tentou fugir, sendo detido na proximidade do morro do Tuiuti.

O traficante foi levado para a sede da especializada, na Cidade da Polícia, e preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa.