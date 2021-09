Criminoso foi preso em imóvel na Rua Gomes Lisboa, em Santa Tereza - Reprodução de vídeo

Criminoso foi preso em imóvel na Rua Gomes Lisboa, em Santa TerezaReprodução de vídeo

Publicado 08/09/2021 16:31 | Atualizado 08/09/2021 16:37

Rio - Um integrante de quadrilha especializada em assaltos que vinha aterrorizando clientes de estabelecimentos na Tijuca, na Zona Norte, foi preso, na manhã desta quarta-feira. Policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Prazeres, receberam denúncias com o paradeiro de Douglas de Moraes Lisboa, conhecido como Siri dos Prazeres, de 21 anos, e encontraram o criminoso, em Santa Teresa, no Centro.

De acordo com a corporação, o Siri dos Prazeres, como é conhecido, teria sido o responsável por uma série de assaltos a restaurantes e bares da região da Tijuca, na Zona Norte. Um dos assaltos cometidos pelo criminoso aconteceu em outubro do ano passado, no restaurante Tenkara Sushi Louge, Rua Mariz e Barros, no bairro, onde ele e outro criminoso levaram todos os pertences de famílias que jantavam no local.

Crime foi registrado por câmeras de segurança que ajudaram na identificação de Siri do Prazeres.

A localização de Douglas foi obtida após denúncias enviadas ao Disque Denúncia darem conta de que ele estaria na Rua Gomes Lopes, em Santa Tereza. Ao chegarem no local, os policiais confirmaram a identidade do criminoso, que não reagiu. Contra ele, havia dois mandados de prisão em aberto. Ainda segundo a inteligência da PM, o criminoso também teria iniciado participação no tráfico de drogas do Prazeres, atuando como soldado de contenção em uma das bocas de fumo da comunidade.

Douglas foi levado para a 7°DP (Santa Tereza), onde foi registrado o caso e cumprido o mandado de prisão. De acordo com a corporação, ele será transferido para unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.