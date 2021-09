O policial militar Jefferson Francisco Dutra foi baleado na cabeça e não resistiu - Reprodução

Publicado 08/09/2021 15:40 | Atualizado 08/09/2021 16:44

Rio - Um policial militar foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (8) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Jefferson Francisco Dutra, 34 anos, estava em uma barbearia e reagiu a um assalto. O crime aconteceu por volta das 12h no na Estrada de Madureira, no bairro Nova Era. Ele é o segundo policial militar morto em menos de 24 horas.

Testemunhas relataram que o policial estava armado e percebeu a ação criminosa. Não há informações se ele chegou a trocar tiros com os assaltantes. A arma dele foi roubada.

Jefferson foi atingido na cabeça e foi socorrido por populares. Ele deu entrada na emergência do Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos.

O cabo Dutra era lotado na 2ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP-Rocinha) do 23º BPM (Leblon).

Por conta da ação criminosa, PMs do 20º BPM (Nova Iguaçu) realizam buscas pela região. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense vai investigar o caso.

Números aumentam

Na noite desta terça-feira, o policial militar Douglas de Carvalho Cruz, de 32 anos, foi morto a tiros em um dos acessos à comunidade do Jacaré, em Niterói. O policial estava de folga e as circunstância do crime ainda são desconhecidas. Um dos autores do crime foi preso momentos depois.

Em 2021, o Instituto Fogo Cruzado registrou 130 agentes de segurança baleados na Região Metropolitana do Rio: 57 morreram.



Do total de agentes de segurança baleados (129), 79 foram baleados fora de serviço ou eram agentes aposentados/exonerados : 45 morreram

No início do mês de setembro o Rio atingiu a triste marca de 100 policiais militares baleados no estado.