Ex-deputado Jean Wyllys receberá indenização de R$ 25 mil de Olavo de Carvalho - José Cruz/Agência Brasil

Publicado 08/09/2021 17:11 | Atualizado 08/09/2021 17:12

Rio - A 26ª Câmara Cível negou o recurso solicitado por Olavo de Carvalho que questionava a competência da Justiça brasileira em julgar a ação que o condenou a indenizar em R$ 25 mil o ex-deputado Jean Wyllys. No processo em trâmite na 16ª Vara Cível, Jean Wyllys acusou Olavo de Carvalho de postar em sua página no Facebook uma falsa notícia sobre um suposto encontro do ex-deputado com Adélio Bispo, autor do atentado a facadas contra o presidente Jair Bolsonaro.

A fictícia reunião no gabinete de Jean Wyllys, na Câmara dos Vereadores, foi divulgada pelas denominadas "milícias digitais" nas redes sociais e chegou a ser investigada pela Polícia Federal, que não encontrou comprovação da realização do encontro.



De acordo com a decisão, os desembargadores concluíram que o autor da ação, Jean Wyllis, é residente no país e que ele se auto exilou por certo período em Portugal em função das ameaças de morte. Pelo fato de ele e Jeans Wyllys serem pessoas públicas, com influência nas redes sociais e atividade na política brasileira, a divulgação do suposto encontro gerou repercussão no Brasil.