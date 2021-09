Vacinação de adolescentes de 15 anos, no Palácio do Catete, na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira (8) - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 08/09/2021 15:25

Rio - O município do Rio deve receber, nesta quinta-feira (9), novas doses da vacina contra a covid-19 para dar continuidade à vacinação de adolescentes. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem nesta quarta-feira (8), em estoque, doses suficientes para vacinar as meninas de 15 anos , como ocorrerá nesta quarta e quinta-feira. A imunização dessa faixa etária foi possível após a chegada de cerca de 35 mil doses da Pfizer para primeira aplicação na última segunda-feira (6).

A SMS informou que a pasta planejou a retomada da aplicação da primeira dose na cidade, pois a entrega de vacinas pelo Ministério da Saúde (MS) estava prevista para terça (7) e esta quarta-feira (8). Porém, o MS reprogramou a entrega para até esta quinta-feira.

Segundo o calendário de vacinação divulgado pela SMS, na sexta-feira (10), será a vez dos meninos de 15 anos. A vacinação de primeira dose também vale para pessoas com 25 anos ou mais, gestantes, puérperas, lactantes e Pessoas com Deficiência (PcD) com 12 anos ou mais.

"A SMS-Rio frisa que a continuidade do seu calendário de vacinação está condicionada ao envio de novas remessas pelo Ministério da Saúde", informou a pasta, em nota.