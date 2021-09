Isabela Dias, de 16 anos, e a mãe, Sandra Dias, foram à Clínica da Família Medalhista Olímpico Ricardo Lucarelli Souza, no Estacio, na última semana - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio - Após sete dias com o calendário de primeira dose suspenso, a Secretaria Municipal de Saúde vacina nesta quarta-feira (8) e também na quinta (9) as meninas de 15 anos na cidade do Rio. Na sexta-feira (10) será a vez dos meninos de 15 anos. A vacinação de primeira dose também vale para pessoas com 25 anos ou mais, gestantes, puérperas, lactantes e Pessoas com Deficiência (PcD) com 12 anos ou mais.

Novo calendário mostra que meninas e meninos de 15 anos receberão primeira dose até sexta-feira Foto: Reprodução / Prefeitura do Rio

A prefeitura havia determinado a suspensão do calendário no dia 1º de setembro, por conta da falta de doses na cidade. A programação inicial era vacinar meninas de 15 anos ainda na semana passada. A imunização dessa faixa etária foi possível após a chegada de cerca de 35 mil doses da Pfizer para primeira aplicação na última segunda-feira. As próximas datas do calendário de vacinação, no entanto, só serão divulgadas com a chegada de novos lotes enviados pelo Ministério da Saúde.

Na segunda-feira, véspera de feriado, o município do Rio aplicou 48.909 doses. Na terça, Dia da Independência, não houve vacinação.