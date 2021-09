Incêndio atinge ônibus do BRT em Madureira - Reprodução / TV Globo

Publicado 08/09/2021 08:13 | Atualizado 08/09/2021 09:19

Rio - Um ônibus do BRT pegou fogo, na manhã desta quarta-feira (8), próximo ao Terminal Paulo da Portela, no corredor Transcarioca, em Madureira, na Zona Norte do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel Campinho foram acionados por volta das 7h54. Ninguém ficou ferido.

A Prefeitura do Rio, por meio do BRT Rio, informou que o articulado da linha 40 (Expresso Madureira x Alvorada) pegou fogo logo após realizar o desembarque de passageiros no terminal. O ônibus seguia em direção a Alvorada. Por conta do fogo, o terminal está temporariamente fechado e os passageiros foram direcionados para estação Manaceia para acessarem as linhas 35 A (parador Jardim Oceânico), 40 A (expresso Alvorada) e 41 ( expresso para o Terminal Recreio).



O BRT ressaltou que o veículo não tinha histórico de quebras e teve suas revisões preventivas e corretivas realizadas nos últimos 30 dias, conforme procedimentos e especificações técnicas. Uma perícia técnica também será realizada para apurar as causas do incêndio.