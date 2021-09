Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, e Leonardo Machado de Andrade, de 50, desapareceram em Angra dos Reis - Redes sociais

Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, e Leonardo Machado de Andrade, de 50, desapareceram em Angra dos Reis Redes sociais

Publicado 08/09/2021 11:27

Rio - Mergulhadores do Corpo de Bombeiros retomaram nesta quarta-feira (8) as buscas pelo empresário Leonardo Machado de Andrade, de 50 anos, desaparecido desde o último dia 22 de agosto, quando saiu de barco para ver o pôr do sol ao lado ex-mulher, a corretora de imóveis Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos. Familiares que acompanham o trabalho dos profissionais acreditam que ele ainda seja encontrado com vidas.

"Ainda não temos novidade, mas os trabalhos dos Bombeiros continuam. Nosso foco é encontrar o Leonardo e a embarcação e, assim, entender o que houve", explica o delegado Vilson de Almeida Silva, da 166ª DP (Angra dos Reis).

O empresário está desaparecido há 18 dias. A estudante Maria Alice Morett, de 18 anos, filha de Leonardo, acredita que o pai ainda esteja vivo.

"Ele entende muito bem de sobrevivência numa situação como essa. Acreditamos que ele esteja vivo sim", disse a estudante à imprensa.

Ponto a ponto

O casal Leonardo Machado e Cristiane Nogueira estava a passeio em Angra dos Reis. Os dois estavam separados e tentavam reatar o relacionamento. Eles estavam em uma casa alugada e saíram na tarde do dia 22 de agosto para ver o pôr do sol em uma ilha próxima da Ilha Grande.

Familiares e amigos registraram o desaparecimento do casal no dia seguinte. A Polícia Civil iniciou o trabalho de investigação e acionou o Corpo de Bombeiros e a Capitânia dos Portos.

Imagens obtidas pela Polícia Civil mostram os último momentos de Leonardo e Cristiane, antes de desaparecerem no mar. Em outro vídeo obtido pela polícia, pescadores flagram a luz de um sinalizador nas proximidades da Baía de Sepetiba.

Uma semana após o desaparecimento, mergulhadores localizaram o corpo da corretora de imóveis na Restinga de Marambaia. Familiares fizeram o reconhecimento por foto e exames confirmaram.

A polícia descartou uso de violência na morte da corretora de imóveis e confirmou que houve afogamento. O corpo dela foi enterrado na última quinta-feira.

Após a localização do corpo de Cristiane, as buscas ficaram concentradas para a região de Marambaia e Sepetiba.

A polícia não descarta nenhuma linha de investigação, mas a principal hipótese é de que o barco tenha naufragado. Dias após o desaparecimento, pescadores encontraram uma janela usada pela embarcação em que o casal estava. Na semana passada, uma boia foi encontrada na região da Restinga de Marambaia. A Polícia Civil acredita que o objeto seja do barco.