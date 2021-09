Na foto, Ana Júlia. Vacinada no posto de vacinação no Palácio do Catete, no Catete, zona sul do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Na foto, Ana Júlia. Vacinada no posto de vacinação no Palácio do Catete, no Catete, zona sul do Rio.Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 08/09/2021 11:07

Rio - Após uma semana de vacinação suspensa por falta de imunizantes disponibilizados pelo governo federal, o município do Rio retomou nesta quarta-feira (8) a campanha de imunização dos adolescentes. Meninas de 15 anos comemoraram o momento de receber a sua primeira dose e compareceram de manhã nos postos. A cidade tem 26% dos menores de idade entre 17 e 12 anos imunizados e a previsão é que pelo menos cerca de 90 mil doses sejam necessárias para o grupo de 14 anos.

A cuidadora de idosos, Ana Paula da Silva, se emocionou ao ver sua filha, Ana Júlia Teles Ribeiro, de 15 anos, receber a primeira dose no Palácio do Catete, na Zona Sul do Rio. "A vacina foi uma esperança, por isso estou muito emocionada. Sou cuidadora de idosos e é muito emocionante ver a minha filha tomando a vacina porque ela era a última da família que faltava para receber. Eu estou muito feliz, porque esse momento é muito importante. Eu estou em êxtase vendo a minha filha se vacinando", disse.

Imunizada, Júlia comemorou: "estou muito feliz de estar vacinada. Espero que todos se vacinem também porque a vacina salva vidas. Viva o SUS!".



A estudante Ana Luísa de Souza Lopes, de 15 anos, também esteve presente no Palácio do Catete e compartilhou a sua esperança de o mundo poder voltar à normalidade com a vacinação contra a covid-19.

“Tenho ficado em casa essa pandemia toda, meus pais bem sabem, e tem sido difícil para todo mundo. O estresse emocional, não poder ver os amigos, não poder conversar com as pessoas, ter que se afastar... Então essa vacinação é muito importante para salvar vidas e pra gente poder voltar ao normal e ajudar aqueles que estão passando dificuldades tanto na vida financeira, quanto emocional também. A vacina é a solução!”, defendeu a estudante.



A jovem Letícia Alves, 15, também recebeu a sua primeira dose acompanhada de sua avó, Maria Aparecida Alves. Foi a terceira tentativa de comparecer no Palácio do Catete, mas desta vez ela conseguiu se imunizar.



“Foi um momento muito esperado para tomar a vacina. Já compareci aqui duas vezes, mas não deu certo. Hoje vou viajar e a boa notícia é que estarei vacinada. Quando receber a segunda dose, talvez já possa reencontrar os meus amigos, por isso já estou muito animada. Fico feliz com esse momento e não vejo a hora de poder abraçar, visitar meus outros avós e a família que faz muito tempo que não vejo”, afirmou Letícia.



Na quinta-feira (9), meninas de 15 anos também poderão comparecer para receber a primeira dose. Os meninos só vão poder comparecer a partir de sexta-feira (10) para se vacinar contra a covid-19.



De acordo com o painel de monitoramento da prefeitura, cerca de 74% de todos os adolescentes entre 12 a 17 anos ainda precisam receber a sua primeira dose. O acompanhamento dos responsáveis no momento de vacinação dos jovens não é obrigatório na capital. Para se imunizar, basta apenas comparecer nos postos com a identidade, número do CPF e, se possível, a caderneta de vacinação.



Apesar do calendário oficial prever a vacinação até sexta (10), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirmou em nota que o município tem doses suficientes para manter o calendário até quinta (9). Segundo a pasta, a entrega de um novo lote de vacinas tinha previsão até hoje, mas o Ministério da Saúde reprogramou para quinta (9). A secretaria reforçou que a continuidade da campanha de vacinação está condicionada ao envio de novas remessas por parte do governo federal.