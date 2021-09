Barthlomoeu foi multado após denúncia de aglomeração - Divulgação/Procon

Barthlomoeu foi multado após denúncia de aglomeração Divulgação/Procon

Publicado 09/09/2021 10:18 | Atualizado 09/09/2021 12:33

O Procon Estadual do Rio de Janeiro realizou, nesta quarta-feira (08), fiscalização no bar Barthodomeu, na Rua Maria Quitéria, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, para apurar denúncias de consumidores quanto ao desrespeito às normas de combate à covid-19. Durante a fiscalização, os agentes encontraram 7,8 litros de cerveja vencida, dentre elas havia garrafa de 600 ml com validade expirada desde abril. Picanha, contrafilé, gurjão de peixe, linguiça calabresa, carpaccio e molhos foram os produtos identificados pelos fiscais sem especificação, pois não possuíam data de manipulação e validade (10,5 kg).

fotogaleria

Segundo o Procon, os alimentos vencidos e sem especificação quanto à data de validade e de manipulação foram descartados. Além disso, o local realizava shows mesmo sem o isolamento acústico adequado, causando, inclusive, incômodo à vizinhança. O bar foi autuado.O local possuía alvará da prefeitura com autorização para apresentações ao vivo, sem que houvesse incômodo e prejuízo para a vizinhança e a propagação de sons e ruídos para o exterior, no entanto, de acordo com o Procon, a norma não era respeitada. No estabelecimento não há um espaço fechado com tratamento acústico, sendo assim, as apresentações musicais se propagam para o exterior, causando barulho na vizinhança. Os fiscais constataram ainda que não há espaçamentos entre as mesas, desrespeito às normas para evitar a propagação do coronavírus.Os agentes orientaram que não sejam realizados shows que propaguem ruído para o exterior. A prefeitura do Rio e demais Órgão competentes serão oficiados para tomada das providências cabíveis.