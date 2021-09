Orientadores sociais do Creas auxiliaram a equipe da Saúde durante as abordagens - Foto: Divulgação

Publicado 10/09/2021 09:40

Rio - A Prefeitura do Rio lançou nesta sexta-feira no Diário Oficial o programa 'VoluntaRio', para incentivar a população carioca a contribuir com unidades que oferecem assistência social na cidade. Entrando na plataforma digital da iniciativa , qualquer cidadão, entidade, organização ou empresa poderá verificar as necessidades da população mais vulnerável e escolher como e o que quer doar.

Existem quatro forma de participação no VoluntaRio, sendo elas a doação de tempo, serviço, insumo ou material e contribuição financeira. Na página do projeto estão listados todos os equipamentos da assistência social da cidade, com a descrição das necessidades em cada unidade para que o voluntário possa escolher a sua melhor forma de cooperação. A prefeitura garante transparência no sistema, que permite acompanhar todo o processo online.

Os programas de assistência social do município mantêm 118 equipamentos espalhados pelo Rio: 14 Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAs), 38 unidades que abrigam população em situação de rua; 47 Centros de Referência da Assistência Social (CRAs) e 19 Conselhos Tutelares. Os CREAs oferecem serviços, programas e benefícios para quem está em situação de risco pessoal ou social, com seus direitos violados ou ameaçados. Os CRAs atendem a população em situação de risco e vulnerabilidade, mas ainda com vínculos familiares preservados.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, desde 1º de janeiro, a pasta atendeu 700 mil pessoas em situação de vulnerabilidade, 30% a mais do que no mesmo período do ano passado. O órgão pretende ampliar seus trabalho com o novo projeto de voluntariado.