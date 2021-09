Calendário dos adolescentes retomado: Ana Julia, de 15 anos, tomou a vacina no posto do Palácio do Catete - Reginaldo Pimenta

Publicado 10/09/2021 08:20

Rio - A cidade do Rio fará repescagem de vacinação contra a covid-19 para os adolescentes de 15 a 17, neste sábado (11). O calendário vale para meninos e meninas. A primeira dose também será dada para gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência de 12 anos ou mais.

Repescagem para adolescentes no dia 11 de setembro DIVULGAÇÃO

Nesta sexta-feira (10), meninos de 15 anos são vacinados. A expectativa é de que a vacinação dos adolescentes - de 14, 13 e 12 anos - aconteça nas próximas semanas, conforme novas remessas de doses cheguem à cidade do Rio. Na quinta-feira, o Rio, além de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, já realizaram a retirada dos lotes de vacinas Pfizer e Coronavac.