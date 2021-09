Climatempo - Dia nublado do Rio. Na foto, movimentaçao na Praia do Leblon, zona sul do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio - A chuva que chegou em alguns pontos da cidade do Rio na noite de quinta-feira (9) deve permanecer, pelo menos, até sábado. A aproximação de uma frente fria deixou o tempo instável na cidade, inclusive com neblina na manhã desta sexta-feira (10). A previsão é de que o céu nublado continue, com pancadas de chuva de intensidade moderada ao longo do dia.

Segundo o Alerta Rio, a tendência é de chuva fraca a moderada, isolada, durante a manhã de sexta, e pancadas mais fortes à tarde e à noite. Os ventos serão fracos a moderados, e a previsão é de uma queda nos termômetros, para marcar a reta final do inverno: mínima de 19º C e máxima de 32º C.

A frente fria continua no sábado, com ventos médios e pancadas de chuva moderadas, ocasionalmente fortes, a qualquer momento. Entre o domingo e a terça-feira, o tempo deve voltar a ficar instável, sem previsão de chuva, mas ainda com nebulosidade.