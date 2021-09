Cariocas caminham às margens da Baía de Guanabara. 19/07/2021 - Fábio Costa/Ag.O Dia

Cariocas caminham às margens da Baía de Guanabara. 19/07/2021Fábio Costa/Ag.O Dia

Rio - A Prefeitura do Rio prorrogou até o próximo dia 20 de setembro as medidas restritivas que já estavam em vigor na cidade para conter a transmissão da covid-19. O funcionamento de boates, danceterias e salões de dança permanecem suspensos, mas casas de espetáculo poderão funcionar com 60% da capacidade, e distanciamento mínimo de 1 metro. Não há, na publicação desta sexta-feira (10) do Diário Oficial, menção a estádios de futebol: na última semana, a prefeitura liberou público para os próximos jogos do Flamengo no Maracanã