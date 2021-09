Passageiro que morreu após ser baleado em tentativa de assalto será enterrado nesta sexta-feira - Reprodução / Redes Sociais

Passageiro que morreu após ser baleado em tentativa de assalto será enterrado nesta sexta-feiraReprodução / Redes Sociais

Publicado 10/09/2021 08:14

Rio - O enterro do passageiro que morreu em uma tentativa de assalto será nesta sexta-feira (10), no Cemitério Éden, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O velório está marcado para começar às 12h30 e o sepultamento às 13h30. Marcos Paulo Appolinario da Silva foi baleado por assaltantes, na manhã de quinta-feira (9) dentro de um ônibus da Viação Reginas na Avenida Brasil , na altura de Ramos, na Zona Norte do Rio. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), mas já chegou ao local sem vida.