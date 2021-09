Homem sofreu escoriações pelo corpo após ser agredido por traficantes no Rebu - REPRODUÇÃO TWITTER

Homem sofreu escoriações pelo corpo após ser agredido por traficantes no RebuREPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 10/09/2021 07:18

Rio - Policiais militares do 14º BPM (Bangu) resgataram, na noite de quinta-feira (9), um homem que havia sido torturado pelo tráfico de drogas da comunidade do Rebu, em Senador Camará, Zona Oeste do Rio.

A PM recebeu denúncias de que o homem estava sendo agredido por ter supostamente roubado pertences de uma mulher na região. O tráfico, como represália, o capturou. Após informações, policiais militares conseguiram localizar a vítima, que tinha diversas escoriações, feridas nas pernas e hematomas nos braços. Ele relatou ter sofrido agressões e foi conduzido para Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. A ocorrência encaminhada para a 34ª DP.

Policiais militares do #14BPM acabam de resgatar um homem que estava sendo torturado por criminosos na comunidade do Rebu, na Zona Oeste. Os agentes receberam um denúncia de que o homem havia roubado uma mulher e por isso estaria nas mãos dos criminosos. #PMERJ #ServireProteger pic.twitter.com/WPQVXKoCKF — @pmerj (@PMERJ) September 9, 2021