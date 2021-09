Alexandre da Silva, de 11 e Lucas Matheus, de 9 - Reprodução

Publicado 10/09/2021 07:52 | Atualizado 10/09/2021 07:57

Rio - O secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski, confirmou, ontem, que o traficante Wilter Castro da Silva, o Stala, foi morto por ordem de Wilton Quintanilha, o Abelha . O motivo seria uma espécie de justiçamento por conta da morte de Lucas Matheus, 9 anos, Alexandre Silva, 11, e Fernando Henrique,12. As crianças desapareceram no dia 27 de dezembro, após pegarem um passarinho. Abelha é chefe do conselho do Comando Vermelho e teria dado a autorização para a morte do traficante, conformejá havia divulgado. Já Stala era gerente do tráfico do morro do Castellar , onde ocorreu o crime.