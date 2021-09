Central do Brasil, entrada para o ramal de Japeri - Foto: Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 10/09/2021 07:34

Rio - Após 17 dias de trens com intervalos irregulares, o ramal Japeri da SuperVia funciona sem atrasos na manhã desta sexta-feira (10). O funcionamento volta ao normal após a conclusão dos reparos causados pelos constantes furtos de cabos. A concessionária informou que nos dias 24 e 30 de agosto, a estação Edson Passos foi alvo de furtos e precisou passar pelo conserto das caixas de locação.

Segundo a concessionária, esses compartimentos que foram consertados abrigam os relés, peças que garantem a inteligência do sistema de sinalização e são responsáveis pelos sistemas lógicos de fechamento e abertura automática de sinais para os trens em todo o ramal.



Por conta dos constantes furtos, na quarta-feira (1º), a Polícia Militar iniciou uma força-tarefa com para coibir os roubos de cabos que têm afetado diariamente a circulação dos trens. Com o reforço de 200 PMs no patrulhamento do sistema ferroviário. O policiamento conta, ainda, com o sobrevoo de helicópteros e drones. As aeronaves contam com equipamentos infravermelhos acoplados para identificar a ação de criminosos no período noturno.



Segundo a concessionária, somente no primeiro semestre deste ano foram furtados mais de 14 mil metros de cabos do sistema em 364 ocorrências de furto. Além de causar interrupções no transporte, os crimes trouxeram prejuízo de mais de R$ 1 milhão à empresa. Durante todo o ano passado, foram 355 ocorrências de furto.