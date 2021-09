Distribuição de vacinas - Reprodução TV Globo

Distribuição de vacinasReprodução TV Globo

Publicado 10/09/2021 08:58

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) dá continuidade até sábado (11) às entregas de uma remessa enviada pelo Ministério da Saúde de 265 mil vacinas contra a covid-19 para todos os 92 municípios fluminenses. As doses eram esperadas desde o início da semana e o último lote distribuído de imunizantes foi feito no último sábado (4), o que aumentou a expectativa das prefeituras.

A nova remessa que está sendo distribuída contém 98,2 mil doses de CoronaVac e 167,2 mil de Pfizer. Os municípios do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá já retiraram as suas partes na quinta-feira (9), na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói, após a chegada do diluente obrigatório para a vacina Pfizer.

Vans e caminhões vão ajudar no transporte das vacinas nesta sexta (10) e no sábado (11), que contará com o apoio e a escolta da Polícia Militar. As cidades das Regiões Metropolitana 1 e 2, Centro-Sul, Serrana, Baixada Litorânea e Médio Paraíba recebem os imunizantes até o final desta sexta. Já as Regiões Norte e Sul recebem os imunizantes no sábado (11).