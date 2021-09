Homem é preso com grande quantidade de drogas - Reprodução Twitter

Homem é preso com grande quantidade de drogasReprodução Twitter

Publicado 14/09/2021 10:20

Rio - Um criminoso foi preso na madrugada desta terça-feira, na RJ-104, na altura de Boa Esperança, no município de Rio Bonito. De acordo com a Polícia Militar, ele estava com uma grande quantidade de drogas no interior do porta-malas de um veículo que seguia em direção a Búzios, na Região dos Lagos.

Segundo a corporação, policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) estavam em patrulhamento na RJ-104 quando deram ordem de parada a um veículo reboque transportando um carro com dois ocupantes na altura de Boa Esperança, no município de Rio Bonito. Os agentes iniciaram revista no carro e foram encontrados entorpecentes no porta-malas (42 cargas contendo 32 invólucros cada). O material seria levado para Búzios.