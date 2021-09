Criança de um ano é torturada pelo pai - Reprodução SBT Rio

Criança de um ano é torturada pelo paiReprodução SBT Rio

Publicado 14/09/2021 12:12 | Atualizado 14/09/2021 14:49

Rio - Um homem de 21 anos foi preso nesta segunda-feira (13) acusado de torturar o próprio filho de um ano de idade. O bebê está internado em estado grave no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, com três costelas quebradas, mas não corre risco de morte.

O caso aconteceu em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio. A criança foi levada pela avó para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. Após a entrada da criança na unidade médica, a Polícia Militar foi acionada e prendeu Jhonatan - pai biológico - em flagrante.

Os médicos transferiam o bebê para o Hospital Albert Schweitzer. A criança irá passar por avaliação médica, para entender a gravidade dos ferimentos.

O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande). O delegado Davi Rodrigues autuou o autor do crime por maus tratos e tortura. Além disso, a polícia vai investigar se a mãe da criança era conivente com as agressões.