Guardas prendem três ambulantes que aplicaram golpe de 10 mil reais em turistas na Praia de CopacabanaDivulgação

Publicado 14/09/2021 12:37 | Atualizado 14/09/2021 12:39

Rio - Guardas municipais do Subgrupamento de Operações de Praia do Grupamento Marítimo Municipal (GMM) prenderam, na tarde de segunda-feira, três ambulantes acusados de dar um golpe de R$ 10 mil em duas turistas polonesas, na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio.



De acordo com os guardas, o golpe aconteceu quando as turistas compraram um espetinho de camarão no valor de R$ 40 reais com os acusados. Ainda segundo os agentes, as turistas perceberam o golpe quando receberam uma mensagem no celular informando que a compra realizada tinha sido no valor de R$ 10 mil.



Então, elas procuram as equipes que faziam o patrulhamento na região, conseguiram relatar o caso e informar o local exato onde os ambulantes estariam. Imediatamente, as equipes foram ao ponto indicado e conseguiram localizar os três acusados. Com eles foi encontrada uma máquina de cartão de crédito usada para aplicar o golpe. Eles foram reconhecidos pelas vítimas e todos foram levados para de 12 ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado como estelionato.

Os agentes estão atuando nas ações de reforço na fiscalização da orla realizadas pela Seop e pela GM-Rio desde o dia 26 de agosto.