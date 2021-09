6ª DP (Cidade Nova) - Foto: Divulgação

Publicado 14/09/2021 13:50

Rio - Três policiais civis acusados de corrupção foram demitidos da instituição. A decisão da Secretaria Estadual de Polícia Civil foi publicada nesta segunda-feira (13) no Diário Oficial do Governo do Estado. Eles foram denunciados por familiares do traficante Sandro Luiz de Paula Amorim, o Peixe ou Lindinho, por tentar extorquir cerca de R$ 1 milhão para não incluir nomes ligados ao criminoso em investigações policial.

Conforme adiantado pelo portal Metrópoles, segundo as investigações, os inquéritos são relativos ao período de setembro a novembro de 2016. O traficante é considerado uma das principais lideranças de uma facção criminosa que atua no Rio.

Lindinho é acusado de chefiar o tráfico de drogas no Complexo do São Carlos, no Rio Comprido, e apontado como homem de confiança do traficante Antônio Francisco Bonfim, o Nem da Rocinha. Ele foi preso em 2011, pela Polícia Federal. Na ocasião, além de comparsas no tráfico, ele estava acompanhado de três policiais civis e um PM.

Os traficantes Nem da Rocinha e Lindinho estão presos em uma unidade federal desde 2011.

A Corregedoria da Polícia Civil identificou que a base das negociações com pessoas ligadas ao traficante era na 6ª DP (Cidade Nova), no Centro do Rio. Mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp comprovaram as ilegalidades.

Os três inspetores contavam ainda com a colaboração de um policial militar. No ano passado, a Secretaria Estadual de Polícia Militar exonerou o PM acusado de fazer parte do grupo que extorquia o traficante Sandro Luiz.

De acordo com o Diário Oficial, foram demitidos os inspetores Hugo Holt Castro, André Pereira Guimarães e Valentin Caldeira de Souza.