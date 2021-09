Polícia prende três envolvidos no golpe que estavam dentro de falsa imobiliária em Madureira - Divulgação

Polícia prende três envolvidos no golpe que estavam dentro de falsa imobiliária em MadureiraDivulgação

Publicado 14/09/2021 14:37

Rio - A Polícia Civil prendeu uma quadrilha que aplicava o golpe da casa própria em Madureira, na Zona Norte. De acordo com os investigadores, os criminosos chegaram, inclusive, a montar uma agência na Estrada do Portela, onde as vítimas eram coagidas a pagar valores de entrada e sinais, mas os imóveis ou terrenos não chegavam a ser entregues.

Segundo denúncias feitas na 38ª DP (Brás de Pina), responsável pela investigação, os responsáveis pela falsa imobiliária, chamada de Caixa Forte Soluções, ofereciam imóveis com preços abaixo do praticado no mercado para atrair as vítimas. No local foram presas 03 pessoas que atuavam diretamente na prática do crime, onde se apresentavam, inclusive, com nomes falsos.

Em um dos casos, inclusive, uma denunciante teria depositado pouco menos de R$ 7 mil na conta da corretora, com a expectativa de receber um terreno de R$ 210 mil, que nunca foi entregue.

A vítima estava no escritório, nesta segunda-feira, quando os policiais chegaram para prender os responsáveis. Ela buscava informações sobre a compra do terreno pessoalmente, já que os funcionários, segundo ela, não respondiam mais suas tentativas de contato por telefone.

Segundo o delegado Maurício Mendonça, titular da 38ª DP, a investigação agora busca outras vítimas que tenham caído no esquema da falsa imobiliária. Os presos vão responder pelo crime de estelionato e associação criminosa.