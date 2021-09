Cariocas caminham no Parque do Flamengo. 10/09-2021 - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 20/09/2021 06:23 | Atualizado 20/09/2021 06:24

Rio - O início da semana será de tempo instável na cidade do Rio de Janeiro. Por conta do sistema de alta pressão, a segunda-feira (21) começa com redução da nebulosidade e temperaturas altas - mínima de 19º C e máxima de 31º C -, mas a possibilidade de ventos de intensidade forte dão o panorama do tempo instável.

Os ventos serão predominante moderados, com ventos fortes ocasionais nos períodos da tarde e da noite. O céu ficará nublado a parcialmente nublado, sem previsão de chuva.

Já na terça (21), a aproximação de uma frente fria deve deixar o tempo instável, com céu nublado e possibilidade de chuva fraca e ventos fortes. O tempo se mantém instável na quarta (22), com céu encoberto e previsão de chuva fraca a moderada, isolada, e ventos moderados a fortes ao longo do dia.