Nelson Adriano de Sá foi preso a partir de informações do Disque Denúncia - DIVULGAÇÃO

Nelson Adriano de Sá foi preso a partir de informações do Disque Denúncia DIVULGAÇÃO

Publicado 20/09/2021 07:09

Rio - Através de informações passadas pelo Disque Denúncia, policiais militares da 2ª UPP/Rocinha prenderam na noite de domingo (19) o traficante Nelson Adriano de Sá, o Adriano do Jacarezinho, ou Gordão, de 43 anos. Ele foi preso na garupa de uma moto na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio.

Pertecente ao Comando Vermelho, Nelson Adriano era gerente do tráfico de drogas nas comunidades do Jacarezinho e de Manguinhos. Ele é apontado como um dos 11 traficantes envolvidos em um ataque a policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) em novembro de 2008. Na ocasião, uma equipe da delegacia foi encurralada nos acessos das favelas de Manguinhos e Mandela. Durante o ataque, bandidos atravessaram um ônibus na Avenida Leopoldo Bulhões.

Nelson Adriano de Sá foi preso a partir de informações do Disque Denúncia DIVULGAÇÃO

Nelson Adriano foi preso durante um patrulhamento policial pela Estrada da Gávea, na Rocinha, Zona Sul do Rio. Informações do Disque Denúncia apontavam a presença de um traficante circulando pela região. Policiais interceptaram um mototaxista que transportava um passageiro, e os PMs identificaram que era Adriano do Jacaré.

O traficante, com sete anotações criminais, tinha um mandado de prisão ativo por tráfico de drogas e associação para o tráfico.