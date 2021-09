Carro vermelho ficou atravessado, impedindo passagem do veículo da vítima - Reprodução/Redes Sociais

Carro vermelho ficou atravessado, impedindo passagem do veículo da vítimaReprodução/Redes Sociais

Publicado 27/09/2021 17:35

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem sendo levado por criminosos, após ter o carro roubado, na tarde deste domingo (26), no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O caso teria ocorrido na Rua Sambaetiba, no bairro Campos Elíseos. Uma câmera de segurança da região registrou a ação dos criminosos, que durou menos de dois minutos.



Nas imagens, um automóvel vermelho onde estão os criminosos fica atravessado na via, impedindo a passagem do carro da vítima, um veículo preto. Dois criminosos descem e tiram o homem do carro preto. Uma mulher que estava no carona também sai do automóvel e pega uma criança que estava no banco de trás.



O vídeo ainda mostra um dos assaltantes entrando pelo carona e outro chega a apontar a arma para o motorista antes de entrar também no carro preto. As vítimas se afastam do carro, mas um dos criminosos desce e revista o motorista, que fica com as mãos para cima. Ele ainda aponta a arma para a mulher e para a criança. O bandido desiste da revista e segue em direção ao carro, mas volta e leva o motorista com ele.



O automóvel preto então deixa o local, sendo seguido pelo carro vermelho. Ainda não se sabe se a vítima foi liberada pelos criminosos. Em nota, a Polícia Militar informou que não foi acionada para o caso. Procurada, a Polícia Civil informou que não encontrou registro do caso no local e data onde o crime teria acontecido. Confira o vídeo.