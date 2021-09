Assalto aconteceu na porta da igreja evangélica enquanto fiéis saíam de culto, no domingo - Reprodução de vídeo

Assalto aconteceu na porta da igreja evangélica enquanto fiéis saíam de culto, no domingoReprodução de vídeo

Publicado 27/09/2021 16:53

Rio - Fiéis de uma igreja evangélica em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foram assaltados por um casal quando saíam de um culto, na manhã deste domingo. O circuito interno de câmeras instalado na porta da igreja do casal de criminosos flagrou a ação da dupla de criminosos, que chegou ao local em uma motocicleta e capacetes. O caso aconteceu no bairro Shangri-lá.



No vídeo, é possível ver um homem e uma mulher chegando de moto na porta da igreja, no mesmo momento em que os frequentadores do local saíam. Nesse momento, o homem, portando um revolver anuncia o assalto, enquanto a mulher se aproxima das vítimas para buscar o aparelho celular.

Em alguns momentos da ação, que levou cerca de dois minutos, o homem parece tentar esconder o revolver, para não chamar a atenção. Após pegar todos os aparelhos celulares, a dupla parece ameaçar as vítimas para que não tentem reagir.

A Polícia Militar foi questionada sobre o registro, mas até a publicação da matéria não se posicionou sobre o caso.