Publicado 27/09/2021 15:19 | Atualizado 27/09/2021 18:23

Rio - A Polícia Civil disse, nesta segunda-feira (27), que a falta de efetivo é um dos fatores para que as mortes de Samuel Vicente, de 17 anos, e de seu padrasto William Vasconcellos da Silva, 38 ano s, não sejam investigadas pela Delegacia de Homicídios da Capital, com sede na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Os dois foram mortos a tiros, em uma ação da Polícia Militar, no fim da madrugada do último sábado, em Anchieta, na Zona Norte do Rio. O enterro das vítimas será na terça-feira (28), às 11h, no Cemitério de Olinda, em Nilópolis, Região Metropolitana do Rio.