O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes rebateu críticas de Osmar Terra - Daniel Castelo Branco

Publicado 27/09/2021 18:06 | Atualizado 27/09/2021 18:16

Rio - O deputado federal e ex-ministro da Cidadania Osmar Terra e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, trocaram alfinetadas nesta segunda-feira (27) nas redes sociais. Em sua conta no Twitter, Terra citou uma fala da OMS (Organização Mundial de Saúde) para criticar o passaporte vacinal implementado pelo prefeito do Rio. Paes, então, chamou o deputado de "Dr Terra Plana" e disse que ele estava "passando vergonha".

Prezado Doutor Terra Plana, acreditamos na ciência e também na interpretação de texto: a matéria diz que a OMS é contra o passaporte vacinal para VIAGENS INTERNACIONAIS, devido à distribuição desigual de vacinas no mundo. Se tivesse lido, evitaria passar mais essa vergonha. Vlw https://t.co/9NEeGh5WP3 — Eduardo Paes (@eduardopaes) September 27, 2021

De fato, Osmar Terra usou uma resolução da OMS que não corresponde à medida adotada no Rio de Janeiro. A Organização Mundial da Saúde é contra a adoção de passaportes internacionais de vacinação contra Covid-19, pois há notável desigualdade no acesso aos imunizantes entre os países.

O passaporte adotado no Rio, porém, diz respeito à comprovação de vacinação para acessar determinados locais e eventos na própria capital fluminense.