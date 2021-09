73ª DP (Neves) - Foto: Internet

Rio - Uma mulher foi presa, neste domingo, após morder o ex-companheiro no rosto em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. O homem foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. A identidade dos dois não foi divulgada pela polícia.

A Polícia Militar afirmou que agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram chamados até a Rua Francisco Campos, no Jardim Alcântara, para verificar um desentendimento entre o casal. No local, o homem contou que a mulher havia o agredido e foi socorrido pelos agentes.

No hospital, a equipe médica precisou suturar o rosto dele. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).